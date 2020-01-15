Недостаток витамина D. Как избежать и чем компенсировать – советы врачей

Когда нет солнца, а дни мрачные и короткие – человеческому организму не хватает витамина D. Мы производим его сами под действием ультрафиолета. Витамин D играет основную роль в усвоении кальция, его недостаток – это проблемы с зубами и костями.

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Также нехватка этого витамина может привести и к депрессии. В группах риска – дети, беременные и молодые мамы, а также пожилые люди. Как компенсировать дефицит, кому особенно важен этот витамин и что по этому поводу говорят врачи смотрите в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, украинцам грозит эпидемия ожирения. По последним данным треть взрослого населения страны имеет избыточный вес, а 14% уже страдают от этого.

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