Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Недостаток витамина D. Как избежать и чем компенсировать – советы врачей

Когда нет солнца, а дни мрачные и короткие – человеческому организму не хватает витамина D. Мы производим его сами под действием ультрафиолета. Витамин D играет основную роль в усвоении кальция, его недостаток – это проблемы с зубами и костями.

Смотрите: Какие витамины лучше пить зимой: как выбрать и принимать

Также нехватка этого витамина может привести и к депрессии. В группах риска – дети, беременные и молодые мамы, а также пожилые люди. Как компенсировать дефицит, кому особенно важен этот витамин и что по этому поводу говорят врачи смотрите в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, украинцам грозит эпидемия ожирения. По последним данным треть взрослого населения страны имеет избыточный вес, а 14% уже страдают от этого.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Какие витамины лучше пить зимой: как выбрать и принимать
Как быстро снять похмелье – три способа
Что такое анафилактический шок и как его распознать
Уход за кожей зимой: 5 правил и бьюти-процедур
Здоровая еда, сон и спорт: список полезных дел до конца 2019
Как бороться с ожирением: 9 советов диетолога и эндокринолога
Конъюнктивит у ребенка: как лечить
Лишай у ребенка: что делать

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка