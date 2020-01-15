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Нестача вітаміну D. Як уникнути та чим компенсувати – поради лікарів

Коли немає сонця, а дні похмурі і короткі – людському організму не вистачає вітаміну D. Ми виробляємо його самі під дією ультрафіолету. Вітамін D грає основну роль у засвоєнні кальцію, його нестача – це проблеми із зубами і кістками.

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Також нестача цього вітаміну може привести і до депресії. У групах ризику – діти, вагітні і молоді мами, а також літні люди. Як компенсувати дефіцит, кому особливо важливий цей вітамін та що з цього приводу кажуть лікарі дивіться у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, українцям загрожує епідемія ожиріння. За останніми даними третина дорослого населення країни має надлишкову вагу, а 14% вже страждають від цього.

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