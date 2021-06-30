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Тетяна Забожко |

Невигадана легенда: за основу навчань Sea Breeze 2021 взяли анексію Криму

30 червня в Миколаєві стартувала повітряна фаза міжнародних військових навчань Sea Breeze 2021.

Легенду навчань цьогоріч не вигадували, а взяли за основу події 2014 року під час захоплення Криму російськими окупантами.

Для відпрацювання різних бойових ситуацій у небо здійняли 30 одиниць авіації. Бойові літаки демонстрували польоти на мінімально можливій висоті.

Українські військовослужбовці разом із закордонними колегами здійснювали медичну евакуацію поранених.

Повітряна фаза в Миколаєві триватиме до 4 липня. 6 липня військові переїдуть до відпрацювання морського та водолазного компоненту в Одесі.

Розпочалися міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021 в акваторії Чорного моря 28 червня.

Це наймасштабніші навчання за останні понад 20 років. У них беруть участь 5 тис. військових із 30 країн як членів НАТО, так і партнерів Альянсу.

Для участі в маневрах до Одеси прибув американський ракетний есмінець USS Ross.

Також візьмуть участь 32 бойових кораблі, зокрема два катери берегової охорони Грузії класу Island, та 40 літаків.

30 червня до навчань уперше долучились гвинтокрили королівських повітряних сил Великої Британії Eurofighter Typhoon.

Фото: УНІАН

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