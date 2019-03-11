Незаконная вырубка леса в Украине: теневая схема махинаций

Украинские леса продолжают нещадно резать. Причем незаконные сделки прокручивают сами лесхозы.

Теневая схема вырубки и сбыта древесины давно отработана. Затемно приезжают, режут здоровые деревья, тут же перерабатывают на доски. Чуть ли не в каждом селе есть пилорамы. Нет ни учета, ни контроля, ни запретов. Состояние лесосеки проверяют сами лесники.

Никакой независимой структуры в этой цепи до сих пор не задействовали. Сельсовет от безденежья закрывает глаза на то, как хозяйничают на их территории. И пока одни делают вид, что проблемы не существует, другие бесконтрольно воруют красное дерево.

В прошлом году только Надворнянский агролесхоз за незаконные вырубки оштрафовали более чем на 4 миллиона гривен. Это результат плановых проверок госэкоинспекции. Что и сколько вырубают в лесу внепланово – никто не проверяет.

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Напомним, в Пуще Водице ради жилого массива уничтожают столетние деревья.

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