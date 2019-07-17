Незаконна вирубка дерев на Харківщині: захисників лісу залякують розправою

На Харківщині активісти зафіксували низку незаконних вирубок вікових дубів. За добу з лісів поблизу Чугуєва вивозили по кілька фур, наповнених колодами так званої ділової деревини, вартість якої десятки тисяч гривень за кубометр.

Загальні збитки сягають десятків мільйонів гривень, – кажуть активісти. Днями вони застали чотири завантажені фури, що були непробірковані – здорові дерева лісоруби намагалися вивезти на продаж.

Захищати нищівників лісу приїхали зо два десятка тітушок. Активістів, які виступили на захист лісу облили зеленкою, погрожували навіть вбити, а ще намагалися забрати з лісгоспу заарештовані поліцією машини.

Чорні лісоруби працюють у зв’язці з лісництвом, – вважають активісти. Під виглядом санітарної рубки знищують абсолютно здорові дерева – масштаби збитків тільки в Чугуєво-Бабчанському лісгоспі – десятки мільйонів гривень. Хоча його працівники запевняють – все законно.

До Кочетка, де знаходиться місцевий лісгосп, з перевіркою приїхала комісія з області. У поліції також є запитання до керівництва підприємства. До лісгоспу приходять зо два десятки місцевих – показати інспекторам масштаби лиха. Збираються і стільки ж захисників лісорубів.

Працівники лісгоспу довго водили інспекторів лісом, показують підготовлені ділянки – за вихідні з’явилися документи та бирки на пеньках і деревах. Активісти показують вражаючі масштаби вирубки – там, куди може проїхати тільки спецтехніка. Вирізані галявини, непрочіповані колоди дерев, які не встигли вивезти – абсолютно здорові, – кажуть активісти, рубати їх категорично не можна.

Читайте: Незаконна вирубка лісу в Україні: тіньова схема махінацій

Тих, хто скаржаться до поліції – залякують, а з лісгоспу масово звільняються працівники – не готові виконувати злочинні накази керівництва. Така ситуація по всій Харківщині. А активісти переконані: надії на те, що місцева поліція покарає чорних лісорубів – немає, тож уже готують звернення до генпрокуратури, НАБУ та президента.

У Харкові невідомі спалили автомобіль керівника лісгоспу Жовтневий Руслана Чагаровського – чоловік пов’язує це з професійною діяльністю, адже боровся з чорними лісорубами. Гараж спалахнув о третій ночі, згорів позашляховик дружини і деякі речі. Сума збитку – $35 тис.

Чотирьох зловмисників, які облили гараж рідиною і підпалили бачив сусід лісівника, він вже дав покази. Саме Чагаровський незабаром має доповісти президенту Зеленському про незаконні рубки на території лісгоспу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Нацпарку Карпат під виглядом санвирубки пиляють ліси.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.