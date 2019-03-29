Незаконные достройки в киевских многоэтажках: как контролируют и штрафы

К сожалению, Украину часто сравнивают с Европой только потому, что мы находимся в ее центре территориально. А вот воспитанием, ментальностью и традициями остаемся до сих пор далеко в совке.

Одна из центральных улиц Киева – Леонтовича. Вокруг – исторические здания. Однако их закрывают странные фантазии киевлян. Такие как Эйфелева башня, торчащая из балкона, а напротив – вываливаются манекены.

Поражает конструкция и недалеко от метро Арсенальная. Здесь со второго этажа всплывает целый корабль. Через пластик можно разглядеть даже маленькую пушку. Местные говорят, что обустроил его для себя якобы бывший капитан. Странность балконов в этом доме зашкаливает. Внешне догадаться где и какой этаж нереально и больше они напоминают индийские трущобы, чем столицу страны, которая держит курс на Европу.

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Архитектурную безвкусицу можно встретить прямо в центре Киева. Один из владельцев помещения имеет не только большой двухэтажный балкон, но и персональный лифт. Доступ обычных жителей к лифту замурован.

А еще киевляне на чердаках достраивают квартиры, на крышах сводят персональные храмы.

В департаменте благоустройства говорят – отвечают только за первый этаж. В этом году уже демонтировали более двух десятков незаконных балконов. А вот то, что оторвалось от земли – это компетенция уже других. За незаконные пристройки штрафуют, но на смешную сумму – 1,7 тыс. грн. В департаменте благоустройства хотят ее поднять до 40 тыс. грн. Взяться за балконы-уроды обещает лично мэр.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве возьмутся за благоустройство оползнеопасного Кловского склона.

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