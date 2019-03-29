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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Незаконні добудови у київських багатоповерхівках: як контролюють і штрафи

На жаль, Україну часто порівнюють з Європою лише тому, що ми знаходимося в її центрі територіально. А ось вихованням, ментальністю та традиціями лишаємось досі ще далеко в совку.

Одна з  центральних вулиць Києва – Леонтовича. Навкруги – історичні будівлі. Однак  їх  закривають дивакуваті фантазії киян. Як то Ейфелева вежа, що стирчить з балкона, а напроти –  вивалюються манекени.

Вражає конструкція і неподалік метро Арсенальна. Тут з другого поверху виринає цілий корабель. Через пластик можна розгледіти навіть маленьку гармату. Місцеві кажуть, що облаштував його для себе нібито колишній капітан. Дивакуватість балконів в цьому будинку зашкалює. Ззовні здогадатися де і який поверх нереально і більше вони нагадають індійські нетрі, аніж столицю країни, яка тримає курс на Європу.

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Архітектурний несмак можна зустріти прямо у центрі Києва. Один з власників помешкання має не лише чималий двоповерховий балкон, а й персональний ліфт. Доступ звичайних мешканців до ліфта замурований.

А ще кияни на горищах добудовують квартири, на дахах зводять персональні храми.

У департаменті благоустрою кажуть – відповідають лише за перший поверх. Цього року вже демонтували понад два десятка незаконних балконів. А ось те, що відірвалось від землі – то компетенція вже інших. За незаконні прибудови штрафують, але на смішну суму – 1,7 тис. грн. В департаменті благоустрою хочуть її  підняти до 40 тис. грн. Взятися за балкони-потвори обіцяє особисто мер.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві візьмуться за впорядкування зсувонебезпечного Кловського схилу.

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