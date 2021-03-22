Незаконные застройки: как протестуют киевляне и реагирует КГГА

Каждые выходные жители домов на улице Дарвина и Шелковичной собираются во дворе, чтобы защититься от очередного застройщика, который положил глаз на лакомый участок в самом центре Киева. С этой местности до Крещатика рукой подать.

Люди говорят, 5 февраля неизвестные люди начали рубить здесь 80-летние деревья, потом появилась табличка о реконструкции подпорной стены. Жители забеспокоились, написали запросы во все возможные городские структуры.

Везде приходил один ответ — на проведение работ в этой местности разрешений никто не давал. В частности, по словам местных жителей, такой ответ пришел от института строительных конструкций.

Киевляне подозревают, что участок возле их дома — памятники архитектуры XIX века хотят застроить, потому что проект уже гуляет по интернету. В частности, по словам жителей, в свободном доступе можно найти проект на улице Козловского, который предусматривает уничтожение сквера и горки.

— Еще с лета мы видели людей, которые приходили сюда и регулярно что-то изучали. Однако нам не ответили в департаменте земельных ресурсов, есть ли какие посягательства на участок. Затем оказалось, что какая-то частная компания здесь проводит исследования фундамента на заказ кооператива Ласточка, — рассказала жительница дома на улице Дарвина Ирина Сергеева.

Жители подозревают — его руководители причастны к возможной застройке. Те отрицают и говорят, что сами вызвали полицию, когда неизвестные люди рубили деревья.

В КГГА на запрос Фактам ICTV ответили, что градостроительные условия по этому участку никому не предоставляли. Это памятник ландшафта и любые работы здесь, в частности на реконструкцию подпорной стены, которую якобы инициировал кооператив Ласточка, должны согласовать с департаментом охраны культурного наследия.

Проектная документация, разрешение на проведение археологических разведок, раскопок, других земляных работ по реконструкции подпорной стены на вышеуказанной территории, для рассмотрения и регистрации, в Департамент не поступали.

Однако людей это не успокаивает, потому что несколькими домами ниже была похожая история. Шесть лет назад неизвестная фирма посягнула на часть придомовой территории, перекрыли пожарный выезд и принялись рыть котлован. Жители объединились, и начали борьбу. Прошли несколько судов, в настоящее время дело — на кассации.

Жители домов на улице Дарвина тоже настроены решительно — возвести здесь очередной офисный центр не дадут, потому что в этих склонах бомбоубежища, при строительстве грунт может сдвинуться.

По этой причине люди просят мэра Виталия Кличко поддержать их и не допустить незаконной застройки, потому что она может вызвать разрушение соседних жилых домов.

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