Незаконні забудови: як протестують кияни та реагує КМДА

Кожні вихідні мешканці будинків на вулиці Дарвіна і Шовковичної збираються у дворі, щоб захиститися від чергового забудовника, який поклав око на ласу ділянку у самісінькому центрі Києва. З цієї місцевості до Хрещатика рукою сягнути.

Люди кажуть, 5 лютого невідомі люди почали рубати тут 80-річні дерева, потім з’явилася табличка про реконструкцію підпірної стіни. Мешканці занепокоїлися, написали запити у всі можливі міські структури.

Всюди приходила одна відповідь – на проведення робіт у цій місцевості дозволів ніхто не давав. Зокрема, за словами місцевих мешканців, така відповідь прийшла від інституту будівельних конструкцій.

Кияни підозрюють, що ділянку біля їхнього будинку – пам’ятки архітектури XIX століття хочуть забудувати, тому що проект вже гуляє інтернетом. Зокрема, за словами мешканців, у вільному доступі можна знайти проект на вулиці Козловського, який передбачає знищення скверу та гірки.

— Ще з літа ми бачили людей, які приходили сюди та регулярно щось вивчали. Проте нам не відповіли в департаменті земельних ресурсів, чи є якісь зазіхання на ділянку. Згодом виявилося, що якась приватна компанія тут проводить дослідження фундаменту на замовлення кооперативу Ластівка, – розповіла мешканка будинку на вулиці Дарвіна Ірина Сєргєєва.

Мешканці підозрюють – його керівники причетні до можливої забудови. Ті заперечують та кажуть, що самі викликали поліцію, коли невідомі люди рубали дерева.

У КМДА на запит Фактам ICTV відповіли, що містобудівні умови за цією ділянкою нікому не надавали. Це пам’ятка ландшафту і будь-які роботи тут, зокрема і реконструкцію підпірної стіни, яку начебто зініціював кооператив Ластівка, мають погодити з департаментом охорони культурної спадщини.

Проектна документація, дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт стосовно реконструкції підпірної стіни на вищевказаній території, для розгляду та реєстрації, до Департаменту не надходили.

Проте людей це не заспокоює, тому що декількома будинками нижче була схожа історія. Шість років тому невідома фірма зазіхнула на частину прибудинкової території, перекрили пожежний виїзд і взялися рити котлован. Мешканці об’єдналися, і почали боротьбу. Пройшли декілька судів, нині справа – на касації.

Мешканці будинків на вулиці Дарвіна теж налаштовані рішуче – звести тут черговий офісний центр не дадуть, бо у цих схилах бомбосховища, під час будівництва ґрунт може зсунутися.

З цієї причини люди просять мера Віталія Кличка підтримати їх та не допустити незаконної забудови, тому що вона може спричинити руйнування сусідніх житлових будинків.

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