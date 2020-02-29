Непонятные правила энергетиков: почему экономные киевляне получили большие счета за тепло

В Киеве есть дом, считавшийся образцовым по энергоэффективности.

Прислушавшись к призывам украинской власти о сохранении энергоресурсов, некоторые из его жителей установил индивидуальный счетчик тепла. Платежки за отопление мгновенно уменьшились вдвое.

Но нынешний отопительный сезон для жителей стал настоящим сюрпризом. Энергетическая компания каждому владельцу насчитала заоблачные цифры.

Подробнее смотрите в сюжете Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Винница стала самым энергоэффективным городом Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.