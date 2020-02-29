Незрозумілі правила енергетиків: чому економні кияни отримали великі рахунки за тепло
У Києві є будинок, що вважався зразковим за енергоефективністю.
Дослухавшись до закликів української влади про збереження енергоресурсів, дехто з його мешканців встановив індивідуальний лічильник тепла. Платіжки за опалення миттю зменшилися удвічі.
Та цьогорічний опалювальний сезон для мешканців став справжнім сюрпризом. Енергетична компанія кожному власникові нарахувала захмарні цифри.
Докладніше дивіться у сюжеті Олега Корнієнка.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Вінниця стала найенергоефективнішим містом України.
2020-02-29
Теги: Енергоефективність, платіжки за тепло, ТеплоЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.