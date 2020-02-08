Вдвое меньшее платежки за отопление. Винница стала самым энергоэффективным городом Украины

Винница в очередной раз доказывает свое желание стать самым энергоэффективным городом Украины. Индивидуальные тепловые пункты по подаче тепла и горячей воды в городе стают на смену аварийной центральной системе.

В течение девяти лет швейцарские партнеры поставляли в город современное оборудование и сооружали новые котельные. Винница экономила миллионы, которые пошли на восстановление старых сетей и сооружение индивидуальных пунктов, которые несут тепло не через изношенные трубы, а сразу в помещение.

Практическую пользу от теплопунктов почувствовали жители, теперь в платежках за тепло суммы вдвое меньше. Все потому, что новые пункты не греют улицы, тепло идет по назначению в квартиры. Детали в сюжете Людмилы Цымбалюк.

Напомним, 120 украинских городов снизили тарифы на центральное тепло- снабжения.

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