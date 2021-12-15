Ни маму, ни ребенка не спасли: на Одесчине от Covid-19 умерла беременная

От коронавируса в Одесской области умерла беременная женщина, ее родственники обвиняют врачей в халатности.

По словам членов семьи умершей, в ноябре они все заболели Covid-19. В это время Анна Седунова была на седьмом месяце беременности. Она сразу сообщила своему гинекологу о болезни. Врач приказала ей сидеть дома, а если появится высокая температура – выпить жаропонижающее.

— Аннушка кроме витаминов и парацетамола ничего не пила, однажды ей предложили выпить нимесил, потому что очень ломило тело, — рассказала свекровь умершей Светлана Седунова. — По протоколу, если у беременной два или три дня температура 37,5 -37,8 они обязаны были ее госпитализировать в родильное ковидное отделение.

Беременную госпитализировали в Южненскую больницу, когда у нее было поражено 50% легких. Женщина была в крайне тяжелом состоянии — поэтому ее срочно перевели в Одесский областной роддом. Трое суток Анна провела в реанимации, но ни ее, ни ребенка спасти не удалось.

Родственники во всем обвиняют врачей, которые своевременно ее не госпитализировали. Но медики своей вины не признают. По факту смерти беременной в полиции было открыто уголовное производство, а в больнице города Южное проводят служебную проверку.

– Очень трудно сейчас об этом говорить, так как болезнь неизвестна до конца и она очень быстро прогрессирует, – сказал главный врач Южненской больницы Роман Лиманский. — Оценить состояние пациента на догоспитальном этапе крайне трудно. И в принципе, тактика такова, что они начинают лечиться амбулаторно, а в дальнейшем когда состояние ухудшается решается вопрос о госпитализации.

Фото: Depositphotos

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