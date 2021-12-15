Ні маму, ні дитину не врятували: на Одещині від Covid-19 померла вагітна

Від коронавірусу на Одещині померла вагітна жінка, її родичі звинувачують лікарів у халатності.

За словами членів сім’ї померлої, у листопаді вони всі захворіли на Covid-19. У той час Ганна Седунова була на сьомому місяці вагітності. Вона одразу повідомила свого гінеколога про хворобу. Лікарка наказала їй сидіти вдома, а якщо з’явиться висока температура – випити жарознижувальне.

– Ганнуся окрім вітамінів та парацетамолу нічого не пила, одного разу їй запропонували випити німесіл, тому що дуже ломило тіло, – розповіла свекруха померлої Світлана Седунова. – За протоколом, якщо у вагітної два чи три дні температура 37,5 -37,8 вони зобов’язані були її госпіталізувати у пологове ковідне відділення.

Вагітну госпіталізували у Южненську лікарню, коли у неї було вражено 50% легень. Жінка була у вкрай тяжкому стані – тож її терміново перевели до Одеського обласного пологового будинку. Три доби Ганна провела в реанімації, але ні її, ні дитину врятувати не вдалося.

Родичі у всьому звинувачують лікарів, які її своєчасно не ушпиталили. Але медики своєї провини не визнають. За фактом смерті вагітної у поліції відкрили карне провадження, а у лікарні міста Южне проводять службову перевірку.

– Дуже важко зараз про це говорити, так як хвороба невідома до кінця і вона дуже швидко прогресує, – сказав головний лікар Южненської лікарні Роман Лиманський. – Оцінити стан пацієнта на догоспітальному етапі вкрай важко. І в принципі, тактика така що вони починають лікуватися амбулаторно, а в подальшому коли стан погіршується вирішується питання про госпіталізацію.

Фото: Depositphotos

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