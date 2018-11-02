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Ни поесть, ни в туалет сходить: ситуация на украинских границах

Пункт пропуска Ужгород – Вишне Немецкое на украинско-словацкой границе отпугивает и шокирует путешественников. Вместо современного и комфортного КПП – разруха. Дорога разбита, админздание развалено, гуляет ветер, повсюду мусор, остатки стройматериалов и избитое стекло. В таком ужасном и запущенном состоянии пункт пропуска уже несколько лет.

Из-за давки и беспорядка на границе постоянно очереди. Только на выезд из страны надо семь полос движения. А работают – две.

На реконструкцию пункта пропуска Ужгород 5 лет назад европейцы выделили более 7,5 млн. евро. Здесь должны были навести порядок еще три года назад. Но подвел подрядчик – план сорвал, деньги забрал и исчез. С ним судятся уже третий год. На улучшение инфраструктуры именно этого КПП государство недавно выделила 50 млн. грн. Надо еще 30. Ремонт уже начали, установили модульные туалеты. Но когда работы завершат – не известно.

Смотрите: КПП Лужанка и Ужгород: куда делись деньги на ремонт, которые выделил Евросоюз

Волынь, пункт пропуска Устилуг-Зосин проходит через город. Здесь тоже никаких условий – ни туалетов, ни мусорок. И часто огромные очереди. Ибо пассажирский переход – один из древнейших на границе с Польшей. Его открыли более 20 лет назад, и для нынешнего потока транспорта уже давно тесноват.

Европа на этот пункт тоже дала деньги. И не малые – 5,5 млн. евро. Но успели только вырыть котлован почти за 50 тыс. евро. Работы остановили, потому что наткнулись на древние захоронения. Пока проект переделывали – грант закончился.

К слову, Европа требует вернуть деньги за КПП. Почему не достроили.

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