Ничье Межигорье: какая судьба поместья и не закроют ли его для посетителей

Межигорью за полтора года так и не нашли нового управляющего, а за сохранность имущества там до сих пор отвечают активисты, которые взяли поместье под свой контроль сразу после побега Виктора Януковича.

Следователи еще не описали и не передали агентству по управлению активами дорогостоящий ландшафт, который стоит миллионы долларов. Передать Межигорье в управление компании без насаждений нельзя, потому что это единая территория.

А если кусты и деревья не перенести на бумагу, новый управляющий их просто выкопает, продаст и никто к ответственности привлечь не сможет. В то же время, если АРМА выберет нового управляющего он будет иметь право закрыть Межигорье для посетителей.

Общая стоимость всех зеленых насаждений в Межигорье $70 млн. Это лишь предварительные подсчеты активистов, которые занимаются особняком пока идет следствие.

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Нового управляющего Межигорье искали уже дважды. Первый раз конкурс выиграла фирма, которой руководил фельдшер из Белой Церкви. Второе победителем стала компания, которая просто придумала историю свои хозяйственной деятельности, и никогда не руководила такими объектами.

Добропорядочная компания вряд ли захочет временно управлять такими большим объектом и инвестировать в него. Ведь его судьба будет известна только после решения суда. Который может оправдать Януковича, и все имение вернется в собственность компании Танталит, которой по документам принадлежит Межигорье.

К тому же новым управляющим Межигорье АРМА может выбрать только частную фирму. И это значит, что поместье до решения суда могут закрыть для посетителей. И это будет законно.

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