Нічиє Межигір’я: яка доля маєтку та чи не закриють його для відвідувачів

Межигір’ю за півтора роки так і не знайшли нового управителя, а за збереження майна там досі відповідають активісти, які узяли маєток під свій контроль одразу після втечі Віктора Януковича.

Слідчі ще не описали і не передали агенству з управління активами дороговартісний ландшафт, який коштує мільйони доларів. Передати Межигіря в управління компанії без насаджень не можна, бо це єдина територія.

А якщо кущі та дерева не перенести на папір, новий управитель їх просто викопає, продасть і ніхто його до відповідальності притягнути не зможе. Водночас, якщо АРМА обере нового управителя він матиме право закрити Межигір’я для відвідувачів.

Загальна вартість усіх зелених насаджень у Межигір’ї $70 млн. Це лише попередні підрахунки активістів, які опікуються маєтком поки триває слідство.

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Нового управителя Межигірю шукали вже двічі. Перший раз конкурс виграла фірма, якою керував фельдшер з Білої Церкви. Друге переможцем стала компанія, яка просто вигадала історію свої господарської діяльності, і ніколи не керувала такими обєктами.

Доброчесна компанія навряд чи захоче тимчасово керувати такими великим обєктом й інвестувати в нього. Адже його доля буде відома лише після рішення суду. Який може виправдати Януковича, і весь маєток повернеться у власність компанії Танталіт, якій за документами належить Межигір’я.

До того ж новим управителем Межигіря АРМА може вибрати лише приватну фірму. І це значить, що маєток до рішення суду можуть закрити для відвідувачів. І це буде законно.

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