Нобелевский лауреат из Украины: что известно об Илье Мечникове и его открытия

Он сделал много научных открытий, которыми мы пользуемся и сегодня. Самые популярные — описал механизм иммунитета и объяснял, как можно отсрочить старость. Первый нобелевский лауреат родом из Украины — Илья Мечников родился на Харьковщине, и много лет провел в Одессе.

Несколько лет ученый наблюдал за морскими звездами и предположил, что некоторые клетки могут мобилизоваться против инородных тел. Он воткнул ветку розы в личинку морской звезды, а утром увидел, что клетки начали аккумулировать силы и окружили иглу для ее уничтожения.

Это открытие стало основой его концепции фагоцитоза, за что Мечников получил Нобелевскую премию 1908 года.

Мечников был убежден, что человек может жить дольше, а умирает рано из-за отравления организма вредными микробами. Его рецепт долголетия — баланс бактерий в организме и употребление кисломолочной продукции.

Мечников изобрел лечение ртутью сифилиса, на себе испытывал борьбу с возвратным тифом, заложил основы борьбы с холерой. А еще пропагандировал оптимизм.

К сожалению, на родине Мечников не смог развить научную деятельность, поэтому почти три десятка лет до самой смерти прожил во Франции.

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