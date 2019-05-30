Новые лидеры 2: проект реинтеграции заключенных от Вячеслава Когута

Проект Новые лидеры продолжает знакомить вас с участниками второго сезона. Конкурсант Вячеслав Когут пришел на программу с идеей реинтеграции заключенных.

Он предлагает шаги возвращения их к нормальной жизни после отбывания срока. И верит, что это значительно уменьшит криминогенную ситуацию в обществе.

Христианский реабилитационный центр кардинально изменил жизнь Вячеслава. Поэтому мужчина захотел помочь другим.

С 2006 года он вместе с волонтерами ездит в украинские тюрьмы и убеждает заключенных: жизнь после пребывания за решеткой может быть нормальной. Можно найти работу, родить детей и вернуться в общество полноценным человеком.

Вячеслав – исполнительный директор межконфессиональной миссии тюремного служения, которая охватывает все украинские пенитенциарные учреждения. Миссионеры помогают с жильем, одеждой, едой всем, кто вышел на свободу. В Украине для таких людей существуют две сотни центров реинтеграции.

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Чтобы люди, которые вышли из тюрьмы, снова не стали преступниками, чтобы снизить уровень криминогенности, Вячеслав пошел на проект Новые лидеры. Его программа называется Путь заключенного.

Напомним, 27 мая завершилась проверка голосов 25 лидеров, набравших больше всего голосов от избирателей.

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