Нові лідери 2: проект реінтеграції в’язнів від В’ячеслава Когута

Проект Нові лідери подовжує знайомити вас з учасниками другого сезону. Конкурсант В’ячеслав Когут прийшов на програму з ідеєю реінтеграції в’язнів.

Він пропонує кроки повернення їх до нормального життя після відбування терміну. І вірить, що це значно зменшить криміногенну ситуацію у суспільстві.

Християнський реабілітаційний центр кардинально змінив життя В’ячеслава. Відтак чоловік захотів допомогти іншим.

Із 2006 року він разом із волонтерами їздить в українські тюрми та переконує в’язнів: життя після перебування за ґратами може бути нормальним. Можна знайти роботу, народити дітей і повернутися в суспільство повноцінною людиною.

В’ячеслав – виконавчий директор міжконфесійної місії тюремного служіння, що охоплює всі українські пенітенціарні заклади. Місіонери допомагають із житлом, одягом, їжею всім, хто вийшов на волю. В Україні для таких людей існують дві сотні центрів реінтеграції.

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Щоб люди, які вийшли з тюрми, знову не стали злочинцями, аби знизити рівень криміногенності, В’ячеслав пішов на проект Нові лідери. Його програма має назву Шлях ув’язненого.

Нагадаємо, 27 травня завершилася перевірка голосів 25 лідерів, які набрали найбільше голосів від виборців.

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