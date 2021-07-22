Новые маршруты на Синевир: финалисты конкурса Наша громада разработали онлайн-карту
Синевирская община попала в финал конкурса Наша громада, который проводят в рамках программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE).
Местная община, бизнес и Национальный парк, в пределах которого находится ОТО, объединились, чтобы разработать новые маршруты и услуги.
В случае победы в финале конкурса стремятся создать туристический центр и онлайн-сервис, где отдыхающие самостоятельно смогут спланировать свое путешествие.
По словам проект-менеджера Синевирской общины Марьяны Мисик, с помощью интерактивной карты туристы будут бронировать отели и заказывать услуги, а программу отдыха будет генерировать онлайн-сервис планирования.
– Проект выходит даже за пределы общины, потому что создание туристически-информационного центра охватит территории четырех соседних общин, – говорит глава Синевирской территориальной общины Иван Чуп.
Сейчас Синевирская ОТО насчитывает шесть сел, где живут почти 6,5 тыс. людей. 1 тыс. из них работает в туризме. Эта отрасль кормит местных и наполняет бюджет.
В Синевирской общине есть почти 100 отелей и уютных усадеб и 25 заведений питания. В колоритных колыбах не только вкусно и недорого кормят, а еще и учат готовить.
Синевир является известным туристическим центром не только в Украине, но и за рубежом. Это -экологически чистая территория, потому что находится в пределах Национального природного парка.
75% территории охватывают леса, а самым ценным сокровищем общины является Синевирское озеро, находящееся на высоте почти 1 тыс. м над уровнем моря.
Ежегодно край посещают более двух тысяч туристов.
Созданная в ноябре прошлого года благодаря децентрализации община ремонтирует дороги и улучшает инфраструктуру.
Новые маршруты и услуги для отдыхающих, убеждены в ОТО, увеличат доходы и создадут дополнительные рабочие места.
Местные для процветания туризма подали заявки уже на десять проектов. Половину из них уже выиграли.
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