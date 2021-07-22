Новые маршруты на Синевир: финалисты конкурса Наша громада разработали онлайн-карту

Синевирская община попала в финал конкурса Наша громада, который проводят в рамках программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE).

Местная община, бизнес и Национальный парк, в пределах которого находится ОТО, объединились, чтобы разработать новые маршруты и услуги.

В случае победы в финале конкурса стремятся создать туристический центр и онлайн-сервис, где отдыхающие самостоятельно смогут спланировать свое путешествие.

По словам проект-менеджера Синевирской общины Марьяны Мисик, с помощью интерактивной карты туристы будут бронировать отели и заказывать услуги, а программу отдыха будет генерировать онлайн-сервис планирования.

– Проект выходит даже за пределы общины, потому что создание туристически-информационного центра охватит территории четырех соседних общин, – говорит глава Синевирской территориальной общины Иван Чуп.

Сейчас Синевирская ОТО насчитывает шесть сел, где живут почти 6,5 тыс. людей. 1 тыс. из них работает в туризме. Эта отрасль кормит местных и наполняет бюджет.

В Синевирской общине есть почти 100 отелей и уютных усадеб и 25 заведений питания. В колоритных колыбах не только вкусно и недорого кормят, а еще и учат готовить.

Синевир является известным туристическим центром не только в Украине, но и за рубежом. Это -экологически чистая территория, потому что находится в пределах Национального природного парка.

75% территории охватывают леса, а самым ценным сокровищем общины является Синевирское озеро, находящееся на высоте почти 1 тыс. м над уровнем моря.

Ежегодно край посещают более двух тысяч туристов.

Созданная в ноябре прошлого года благодаря децентрализации община ремонтирует дороги и улучшает инфраструктуру.

Новые маршруты и услуги для отдыхающих, убеждены в ОТО, увеличат доходы и создадут дополнительные рабочие места.

Местные для процветания туризма подали заявки уже на десять проектов. Половину из них уже выиграли.

Фото: Depositphotos

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