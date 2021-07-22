Нові маршрути на Синевир: фіналісти конкурсу Наша громада розробили онлайн-карту

Синевирська громада потрапила до фіналу конкурсу Наша громада, який проводять у межах програми USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE).

Місцева громада, бізнес та Національний парк, у межах якого знаходиться ОТГ, об’єдналися, щоб розробити нові маршрути та послуги.

У разі перемоги у фіналі конкурсу прагнуть створити туристичний центр та онлайн-сервіс, де відпочивальники самостійно зможуть спланувати свою подорож.

За словами проект-менеджера Синевирської громади Мар’яни Місик, за допомогою інтерактивної карти туристи бронюватимуть готелі та замовлятимуть послуги, а програму відпочинку генеруватиме онлайн-сервіс планування.

– Проект виходить навіть за межі громади, тому що створення туристично-інформаційного центру охопить території сусідніх чотирьох громад, – говорить голова Синевирської територіальної громади Іван Чуп.

Нині Синевирська ОТГ налічує шість сіл, де живуть майже 6,5 тис. людей. 1 тис. із них працює в туризмі. Ця галузь годує місцевих і наповнює бюджет.

У Синевирській громаді є майже 100 готелів і затишних садиб та 25 закладів харчування. У колоритних колибах не лише смачно й недорого годують, а ще й навчають готувати.

Синевир є відомим туристичним центром не лише в Україні, а й за кордоном. Це – екологічно чиста територія, бо знаходиться в межах Національного природного парку.

75% території охоплюють ліси, а найціннішим скарбом громади є Синевирське озеро, що знаходиться на висоті майже 1 тис. м над рівнем моря.

Щороку край відвідують понад дві тисячі туристів.

Створена торік у листопаді завдяки децентралізації громада ремонтує дороги та покращує інфраструктуру.

Нові маршрути й послуги для відпочивальників, переконані в ОТГ, збільшать доходи й створять додаткові робочі місця.

Місцеві для процвітання туризму подали заявки вже на десять проектів. Половину з них уже виграли.

Фото: Depositphotos

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