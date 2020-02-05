Новые методы лечения рака – иммунотерапия в онкологии

Поиском оптимальных методов преодоления онкозаболеваний и предотвращением грозной недуги занимаются онкологи мира, а вместе с ними и украинские врачи. Специалисты медицинской сети Добробут поделились опытом о новых методах лечения рака, в частности, о иммунотерапие, и важности ранней диагностики.

Иммунотерапия – это метод лечения болезни, который основан на том, что мы не убиваем клетки опухоли, а влияем на организм человека и помогаем системе организма бороться с раковым заболеванием.

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Медики сети Добробут считают раннюю диагностику важной предпосылкой результативного лечения и выздоровления пациента.

Важным предохранителем онкозаболеваний прежде всего является внимание к собственному здоровью и здоровый образ жизни, напоминают медики.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как эндоскопия помогает пациентам с лечением.

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