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Нові методи лікування раку – імунотерапія в онкології

Пошуком оптимальних методів подолання онкозахворювань та запобіганням грізній недузі переймаються онкологи світу, а разом з ними і українські лікарі. Фахівці медичної мережі Добробут поділилися досвідом про нові методи лікування раку, зокрема, про імунотерапію, та важливість ранньої діагностики.

Імунотерапія – це метод лікування хвороби, який заснований на тому, що ми не вбиваємо клітини пухлини, а впливаємо на організм людини і допомагаємо системі організму боротися з раковим захворюванням.

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Медики мережі Добробут вважають ранню діагностику важливою передумовою результативного лікування та одужання пацієнта.

Важливим запобіжником онкозахворювань насамперед є увага до власного здоров’я та здоровий спосіб життя, нагадують медики.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як ендоскопія допомагає пацієнтам з лікуванням.

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