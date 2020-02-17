Нові платіжки за тепло: чому за січень вийшло дорожче, ніж обіцяла влада

Українці обурені ще одними платіжками – після газових рахунків, вразили і ті, що за тепло. За січень суми збільшились від 500 до 1 тис. гривень. Це при тому, що влада, навпаки обіцяла знизити ціни.

Столичні енергетики додають, на суму квитанції вплинула і січнева ціна на газ. Кабмін зобов’язав тепловиків прив’язувати вартість опалення до ціни на блакитне паливо. І перед новим роком газ був дешевим – тож одна гігакалорія коштувала 1.290 гривень. А в січні ціна палива збільшилась, відтак гігакалорія – вже 1.356 гривень. До того ж, вплинула і погода.

В НКРЕ обіцяють знизити тариф для тих споживачів, хто підключений до труби, але не користується паливом, а також для людей, які споживають невеликі обсяги газу. Водночас, пообіцяти зменшення сум у платіжках на опалення тепловики не можуть. Кажуть, все залежитиме від погоди і ціни на газ.

Нагадаємо, 120 українських міст знизили тарифи на центральне теплопостачання.

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