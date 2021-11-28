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Нові подробиці вибуху в Новій Одесі: троє загиблих, пошуки тривають

Олена Горячева Журналістка програми Факти ICTV

Вночі на місці вибуху багатоповерхівки у Новій Одесі знайшли тіло другої жертви – 57-річної мешканки 4-го поверху.

На разі рятувальники розчищають завали у кімнатах на третьому поверсі. Ймовірно, там знаходиться тіло господаря квартири, що вибухнула. Живим його вже й не розраховують знайти.

Вночі пошукові собаки знову пройшли по уламках будинку і живих не виявили.

Наразі достеменно відомо про трьох жертв вибуху. Двох жінок привалило бетонним перекриттям, один чоловік помер від серцевого нападу, побачивши руїни. Троє людей у лікарні. Це – жінка, що була паралізованою і подружжя з п’ятого поверху. В чоловіка складні перелами руки.

Сотні рятувальників у три зміни працювали всю ніч. Перший під’їзд обвалився з п’ятого до третього поверху.

Паралельно з рятувальниками комунальники розчищають завали у під’їздах, що поруч. Мешканцям постраждалого будинку дозволили у супроводі поліцейських  повернутися у квартири за необхідними речами.

Міська влада запрошувала людям ночівлю  у гуртожитку ліцею. Проте цією пропозицією скористався лише один чоловік.  Решту прихистили родичі.  На разі чиновники й експерти вирішують, коли люди  зможуть повернутись додому.

Обласна влада обіцяє місту свою допомогу.

Про компенсації мешканцям поки не йдеться. Спершу експерти й чиновники вивчатимуть стан кожної квартири. Міська влада створює доброчинний  фонд для допомоги постраждалим і учасникам ліквідації наслідків вибуху.

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