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Новые правила получения субсидий 2018: какие справки и документы собирать

Тем, кто задолжал алименты – могут отказать в получении жилищной субсидии.

Такую инициативу сегодня озвучило Минсоцполитики. В то же время сейчас просматривают дела всех субсидиантов.

По предварительным данным: несколько десятков процентов – получали деньги неправомерно. В министерстве отметили, что таких людей заставят вернуть все средства. Поэтому на этот отопительный сезон получить субсидии будет сложнее.

Постановление Кабмина от 27 апреля усложнили получение субсидии, объясняют в соцслужбе. Теперь ее не дадут неработающим, не на учете в центре занятости, тем, у кого нет легального дохода, кто не уплатил социальный взнос, у кого зарплата меньше минимальной. Заявления тех, кому субсидия не предназначена автоматически, рассматривает комиссия. Дополнительные справки не обязательны, но тогда у человека меньше шансов получить льготы.

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В Министерстве соцполитики подтверждают, требования к людям оправданы, надо подавать дополнительные документы, кроме декларации и заявления. Ведь комиссия должна получить объективную картину финансового состояния семьи.

Напомним, что с 1 января 2019 года начнется монетизация субсидий – в три этапа.

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