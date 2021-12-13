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Новые рабочие места и миллионная аренда: во Львове откроют магазин дьюти-фри

Оксана Ротко Журналистка Вікна

Магазина дьюти-фри в международном аэропорту Львов имени Данила Галицкого — быть! Открытие станет возможным благодаря известной международной сети Heinemann. Представителем компании и Фондом госимущества недавно подписан договор об аренде территории, которая станет платформой размещения.

— Мы с увлечением начинаем работу во Львове и очень-очень надеемся на успех и благосклонность украинцев, — говорит генеральный директор ООО Bf End Hkh Trevel Riteyl Ltd Саймон Форд.

Стартовая стоимость аренды составляла 350 тыс. грн. Однако на аукционе цена выросла более чем в десять раз. Следовательно, инвесторы будут ежемесячно платить около 4 млн грн – это самая большая месячная арендная плата на Львовщине.

В аэропорту появится около 30 новых рабочих мест. Для начала компания будет придавать приоритет тем работникам, которые имеют опыт работы на аэродроме.

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