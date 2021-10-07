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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

В Украине реконструируют 10 региональных аэропортов

аеропорт

Проект Большая стройка — это не только восстановление дорожной инфраструктуры, он также охватывает восстановление инфраструктуры аэропортов.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков на Киевском международном экономическом форуме (КМЕФ).

— Речь идет в частности о реновации в ближайшей перспективе 10 региональных аэропортов — в Днепре, Полтаве, Черновцах, Херсоне и других городах, — уточнил он.

Кроме того, как отметил Васьков, это также реконструкция железнодорожной инфраструктуры — в последние месяцы особое внимание уделяется выходу из кризисного состояния украинской железной дороги и морских портов.

— По всем направлениям есть конкретные шаги. По водным путям — с 1 января 2022 года заработает закон о внутреннем водном транспорте, а с 1 октября усилена ответственность за нарушение весовых норм на автодорогах, — напомнил заместитель главы Мининфраструктуры.

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Фото: Unsplash

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