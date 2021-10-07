Проект Большая стройка — это не только восстановление дорожной инфраструктуры, он также охватывает восстановление инфраструктуры аэропортов.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков на Киевском международном экономическом форуме (КМЕФ).

— Речь идет в частности о реновации в ближайшей перспективе 10 региональных аэропортов — в Днепре, Полтаве, Черновцах, Херсоне и других городах, — уточнил он.

Кроме того, как отметил Васьков, это также реконструкция железнодорожной инфраструктуры — в последние месяцы особое внимание уделяется выходу из кризисного состояния украинской железной дороги и морских портов.