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Нові робочі місця та мільйонна оренда: у Львові відкриють магазин дьюті-фрі

Оксана Ротко Журналістка Вікна

Магазину дьюті-фрі у міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького – бути! Відкриття стане можливим завдяки відомій міжнародній мережі Heinemann. Представником компанії та Фондом держмайна нещодавно підписано договір про оренду території, що стане платформою розміщення.

– Ми з захопленням розпочинаємо роботу у Львові та дуже-дуже сподіваємось на успіх та прихильність українців, – каже генеральний директор ТОВ Bf End Hkh Trevel Riteyl Ltd Саймон Форд.

Стартова вартість оренди складала 350 тис. грн. Проте на аукціоні ціна зросла більше ніж вдесятеро. Відтак інвестори щомісяця платитимуть близько 4 млн грн – це найбільша місячна орендна плата на Львівщині.

В аеропорту з’явиться близько 30 нових робочих місць. Для початку компанія надаватиме пріоритет тим працівникам, які мають досвід роботи на летовищі.

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