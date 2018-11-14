Новые тренды и стили в архитектуре: как молодежь воплощает уникальные проекты в Польше

Современную Польшу развивают молодые архитекторы. Их у наших соседей сейчас много, потому что к этому поощряют различные конкурсы. Новые тренды, новые течения и новые стили во всем – от жилых до художественных зданий.

Уникальный концертный зал в шахтерском городке Катовице называют одним из самых оригинальных в мире. Высокие серые стены даже внутри напоминают глубокую шахту. Дом окружили зеленой зоной и местами для отдыха. Современные дома, которые вписываются в старые города, строят молодые архитекторы.

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Среди самых известных польских архитекторов – Наталья Пашковская. Сейчас на нее работает 40 человек. Вместе они воплощают уникальные проекты – многоквартирные дома в горах, неординарные выставочные павильоны, мосты и яркие небоскребы.

Современная польская архитектура идет в ногу с мировыми трендами. Она не имеет собственного стиля, потому что сегодня архитектура одинакова везде, главная ее задача – сделать нашу жизнь комфортной и экономной.

К слову, Факты ICTV рассказывали об 11 невероятных шедеврах архитектуры Украины, которые стоит увидеть.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 20:13



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