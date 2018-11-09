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Гройсман недоволен состоянием дел в архитектурно-строительной инспекции

Владимир Гройсман выразил недовольство работой Государственной архитектурно-строительной инспекции и заметил, что руководителю нужно более настойчиво работать над наведением порядка.

Об этом премьер-министр Украины заявил сегодня во время Години Уряду в парламенте, отвечая на вопрос народного депутата Владимира Арьева относительно коррупционных злоупотреблений в ГАСК.

Одновременно премьер напомнил, что правительством принимаются реформаторские усилия  в сфере стройиндустрии. В частности, с 1 сентября Кабинет министров одобрил новые архитектурно-строительные нормы, которые, по словам Владимира Гройсмана “позволяют работать и строить, избегая излишней бюрократии”.

Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСК) с мая 2015 возглавляет Алексей Кудрявцев, бывший депутат партии Батькивщина в местном совете Бориспольского района Киевской области.

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На этой неделе ряд СМИ сообщили о намерении Кудрявцева баллотироваться от партии Батькивщина в парламент по одному из мажоритарных округов Киевской области, охватывающей территорию Бориспольского района

Сам Алексей Кудрявцев официально отрицает свои связи с Юлией Тимошенко и партией Батькивщина.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман хочет расширить полномочия украинского премьера.

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