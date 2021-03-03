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Новейшие технологии и квалифицированные специалисты: 5-летний юбилей Медискан Групп

Точный диагноз — прежде всего нужен для удачного преодоления различных недугов. Необходимы и соответствующее оборудование, и новейшие технологии, и квалифицированные специалисты. Такое направление, считают перспективным работники Центра компьютерной и магнитно-резонансной томографии Медискан Групп, который сейчас празднует свой 5-летний юбилей и пригласил близких гостей.

Юбиляров приветствовали и коллеги-медики, и люди, которые прошли обследование у специалистов центра.

На праздновании сотрудники Центра компьютерной и магнитно-резонансной томографии Медискан Групп заявили, далее — только большие горизонты в развитии направления диагностики.

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