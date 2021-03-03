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Новітні технології і кваліфіковані фахівці: 5-річний ювілей Медіскан Груп

Точний діагноз – найперше потрібен для вдалого подолання різних недуг. Необхідні і відповідне обладнання, і новітні технології, і кваліфіковані фахівці. Такий напрямок, вважають за перспективний зокрема працівники Центру комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії Медіскан Груп, який нині святкує свій 5-річний ювілей і запросив найближчих гостей.

Ювілярів вітали і колеги-медики, і люди, які пройшли обстеження у фахівців центру.

На святкуванні співробітники Центру комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії Медіскан Груп заявили, надалі – лише великі горизонти у  розвитку напряму діагностики.

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