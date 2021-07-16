Новейший инклюзивный центр: как Добровеличковская община помогает особенным детям

Девятилетний Кирилл в инклюзивном центре занимается два года, у мальчика аутизм.

Его мать Снежана заметила положительные изменения в развитии ребенка. Мальчик стал лучше общаться с другими детьми и стал более спокойным.

— Он начал хорошо общаться с другими детьми. Он стал более спокойным, развивается, цвета различает, дидактические задачи выполняет, воспроизводит слова. Хотелось, чтобы были более оборудованы комнаты, потому что наших детей много таких особых и им не хватает места, — рассказывает мать Кирилла.

Кирилл посещает центр дважды в неделю, а вместе с ним еще с полсотни детей, с которыми работают пять специалистов. Но здесь всего две комнаты, и для полноценных занятий с большей вместимостью не развернуться.

— Мы планируем здесь и качельки и детские игровые автобусы, чтобы дети здесь смогли играть, чтобы для них были созданы все условия, — говорит директор центра.

Директор центра показывает, как общество воплощает мечту о современном пространстве для обучения и развития детей с инвалидностью.

Есть помещения, а поселковый совет выделяет 160 тыс. грн на его ремонт. Уже закупили оборудование, и сотрудники центра вместе принялись за работу.

Далее нужно закупить специализированные материалы, оргтехнику, оборудование, установить игровую площадку.

Для этого приняли участие в конкурсе Наша община, который проводится в рамках программы USAID.

Победа в нем позволит заниматься в этом центре 240 детям из семи территориальных общин.

С детьми будут заниматься логопед, дефектолог, психолог и учитель-реабилитолог.

Добровеличковская — молодая община, которая объединила 31 населенный пункт. Здесь живут почти 15 тыс. человек и развивают общину с бюджетом 90 млн гривен собственных поступлений.

Первая новинка у коммунальщиков — трактор-погрузчик. Ожидают еще новенький мусоровоз и автовышку, а пока думают, как улучшить сообщения в селах и между ними.

Уже планируют закупить спецтранспорт и создать предприятие, которое будет ремонтировать и строить дороги. Децентрализация позволила общинам самим определять приоритеты.

Вместе с другими общинами в софинансировании с государством модернизировали опорную больницу, купили аппараты МРТ и КТ, построили современное приемное отделение, сейчас ремонтируют детский сад.

Главное, говорят — это стучать во все двери и проект Наша громада как раз дает такой шанс.

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