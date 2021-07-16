Новітній інклюзивний центр: як Добровеличківська громада допомагає особливим дітям

Дев’ятирічний Кирилко в інклюзивному центрі займається два роки, у хлопчика аутизм.

Його мати Сніжана помітила позитивні зміни в розвитку дитини. Хлопчик почав краще спілкуватись з іншими дітьми і став більш спокійним.

– Він почав добре спілкуватися з іншими дітками. Він став більш спокійним, розвивається, кольори розрізняє, дидактичні завдання виконує, відтворює слова. Хотілося, щоб були більш обладнані кімнати, тому що наших діток багато таких особливих і їм не вистачає місця, – розповідає мати Кирила.

Кирилко відвідує центр двічі на тиждень, а разом з ним ще з півсотні дітей, з якими працюють п’ять фахівців. Але тут усього дві кімнати, і для повноцінних занять з більшою кількістю дітей не розвернутися.

– Ми плануємо тут і качельки і дитячі ігрові автобуси, щоб дітки тут змогли гратися, щоб для них були створені всі умови, – каже директор центру.

Директор центру показує, як громада втілює мрію про сучасний простір для навчання і розвитку дітей з інвалідністю.

Є приміщення, а селищна рада виділяє 160 тисяч грн на його ремонт. Уже закупили обладнання, і працівники центру гуртом взялися до роботи.

Далі треба закупити спеціалізовані матеріали, оргтехніку, обладнання, встановити ігровий майданчик.

Для цього взяли участь у конкурсі Наша громада, який проводять у межах програми USAID.

Перемога у ньому дасть можливість займатися у цьому центрі 240 дітям із семи територіальних громад.

З дітьми займатимуться логопед, дефектолог, психолог та вчитель-реабілітолог.

Добровеличківська – молода громада, яка об’єднала 31 населений пункт. Тут живуть майже 15 тис. людей та розвивають громаду з бюджетом 90 млн гривень власних надходжень.

Перша новинка у комунальників – трактор-екскаватор. Очікують ще на новенький сміттєвоз і автовишку, а поки міркують, як поліпшити сполучення в селах та між ними.

Вже планують закупити спецтранспорт і створити підприємство, яке буде ремонтувати і будувати дороги. Децентралізація дозволила громадам самим визначати пріоритети.

Гуртом з іншими громадами у співфінансуванні з державою модернізували опорну лікарню, купили апарати МРТ і КТ, збудували сучасне приймальне відділення, зараз ремонтують дитячий садок.

Головне, кажуть – це стукати в усі двері і проект Наша громада якраз дає такий шанс.

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