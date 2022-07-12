Новый этап газовой войны: Путин надеется, что зимой Украина и ЕС замерзнут и сломаются

Несмотря на санкции, Канада таки вернет после ремонта газовую турбину для Северного потока-1. Правда, отдадут ее не России, а Германии. В Берлине надеются, что по возвращении турбины у Газпрома больше нет поводов для остановки поставки газа этим морским газопроводом.

Однако в Украине противоположное мнение: Газпром сознательно и цинично сушит европейский рынок газа. На ремонт остановили еще и Северный поток-1. Все, чтобы максимально усилить энергетический кризис и уже этой зимой заморозить ЕС и Украину.

Основной газопровод Северный поток-1 для поставок российского голубого топлива в ЕС не будет работать целых 10 дней. За это время биржевые цены на газ рискуют взлететь. В настоящее время цифры уже достигли $1600 за тысячу кубов. При этом у России до сих пор есть все возможности в разы увеличить транзит через ГТС Украины. Европа получила бы больше ресурса, и цены упали бы. Но россияне прикрутили кран и нашей трубы.

Без российского топлива в Европе прогнозируют сложную зиму, но не катастрофическую. Наши западные соседи активно работают над альтернативными вариантами поставки газа, в частности, из-за океана.

Готовиться к холодам уже сейчас должны и украинцы. Эту зиму анонсируют как самую трудную в нашей новейшей истории. Каждый должен экономить ресурсы и по возможности утеплять свое жилье.

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