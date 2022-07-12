Новий етап газової війни: Путін сподівається, що взимку Україна й ЄС замерзнуть і зламаються

Попри санкції, Канада таки поверне з ремонту газову турбіну для Північного потоку-1. Щоправда, віддадуть її не Росії, а Німеччині. У Берліні сподіваються, що після повернення турбіни Газпром більше не матиме приводів для зупинки постачання газу цим морським газогоном.

Однак в Україні протилежної думки: Газпром свідомо й цинічно сушить європейський ринок газу. На ремонт зупинили ще й Північний потік-1. Усе, аби максимально посилити енергетичну кризу й уже цієї зими заморозити ЄС і Україну.

Основний газогін Північний потік-1 для постачання російського блакитного палива до ЄС не працюватиме цілих 10 днів. За цей час біржові ціни на газ ризикують злетіти. Нині цифри вже сягнули $1600 за тисячу кубів. При цьому Росія досі має всі можливості в рази збільшити транзит через ГТС України. Європа отримала б більше ресурсу й ціни б упали. Натомість росіяни прикрутили кран і нашої труби.

Без російського палива Європі прогнозують складну зиму, але не катастрофічну. Наші західні сусіди активно працюють над альтернативними варіантами постачання газу, зокрема з з-за океану.

Готуватися до холодів уже зараз мають і українці. Цю зиму анонсують як найважчу в нашій новітній історії. Кожен має економити ресурси й за можливості утеплювати власне житло.

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