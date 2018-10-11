Новый метод снятия стресса – дартс топорами
Необычный дартс предлагают в Калифорнии. Бросать в круг надо не металлические дротики, а топор.
Американцы говорят – хорошо снимает стресс. В дополнение – это на несколько часов отвлекает от социальных сетей и смартфонов.
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Вид развлечения – новый. Авторы убеждены – это достойная альтернатива серфинга, который очень популярен в Лос-Анджелесе. И для топорного дартса не нужна сила, главное владеть техникой.
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2018-10-11
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