Новый метод снятия стресса – дартс топорами

Необычный дартс предлагают в Калифорнии. Бросать в круг надо не металлические дротики, а топор.

Американцы говорят – хорошо снимает стресс. В дополнение – это на несколько часов отвлекает от социальных сетей и смартфонов.

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Вид развлечения – новый. Авторы убеждены – это достойная альтернатива серфинга, который очень популярен в Лос-Анджелесе. И для топорного дартса не нужна сила, главное владеть техникой.

К слову, рыба-снаряд: фестиваль по метанию тунца в Австралии.

Опубликовано Октябрь, 11 в 16:01



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