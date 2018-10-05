День улыбки: наберитесь позитива

Сегодня в мире отмечают Всемирный день улыбки. Ежегодно праздник приходится на первую пятницу октября.

Его начали отмечать в 1963 году. Тогда компания State Mutual Life Assurance Company of America обратилась с просьбой к художнику Харви Бэллу придумать какой-нибудь яркий символ – визитную карточку компании.

Буквально за 10 минут Харви придумал и нарисовал так называемый смайлик. Успех такой визитки превзошел все ожидания – через несколько месяцев было выпущено более 10 тыс. значков.

Совсем скоро милое лицо с улыбкой стало появляться на футболках, конвертах, открытках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.

Белл верил, что созданный им смайл давно перестал быть коммерческим символом, а стал интернациональным символом хорошего настроения и улыбки.

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Тогда он решил создать Всемирный день улыбки, который за период с 1999 году отмечают в первую пятницу октября.

Девизом праздника стала фраза: Сделай доброе дело. Помоги хотя бы одному человеку улыбнуться.

Факты ICTV предлагают посмотреть смешное видео о животных и улыбнуться. Хорошего настроения!

Напомним, по случаю праздника Факты ICTV узнали, как сохранить вашу голливудскую улыбку и здоровье зубов на долгие годы.

Опубликовано Октябрь, 05 в 12:30



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