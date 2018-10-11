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Новий метод зняття стресу – дартс сокирами

Незвичний дартс пропонують у Каліфорнії. Кидати у коло треба не металеві дротики, а сокиру.

Американці кажуть – добре знімає стрес. На додаток – це на декілька годин відволікає від соціальних мереж та смартфонів.

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Вид розваги – новий. Автори переконані – це достойна альтернатива серфінгу, який дуже популярний у Лос-Анджелесі. І для сокирного дартсу не потрібна сила, головне володіти технікою.

До слова, риба-снаряд: фестиваль з метання тунця в Австралії.

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