Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Выросло количество погибших и раненых в результате утренней атаки “шахедами” по Сумам. По последним данным тамошней ОВА, погибли два человека и почти два десятка раненых. Среди травмированных есть ребенок.

– На Запорожье россияне уничтожили еще одну школу. На этот раз – в Камышевахе. Поздно ночью они ударили тремя ракетами по поселку и одна из них попала в тамошнее учебное заведение. Незадолго до войны его капитально отремонтировали и оборудовали, а сейчас часть здания вряд ли пригодна к восстановлению.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую атомную электростанцию. Вместе с энергетиками проанализировали возможные сценарии той или иной нештатной ситуации в захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.