Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Зросла кількість загиблих і поранених унаслідок ранкової атаки “шахедами” по Сумах. За останніми даними тамтешньої ОВА, загинули дві особи і майже два десятки поранених. Серед травмованих є дитина.
– На Запоріжжі росіяни знищили ще одну школу. Цього разу – у Комишувасі. Пізно уночі вони вгатили трьома ракетами по селищу і одна з них поцілила у тамтешній навчальний заклад. Незадовго до війни його капітально відремонтували та обладнали, а нині – частина будівлі навряд чи придатна до відновлення.
– Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську атомну електростанцію. Разом із енергетиками проаналізували можливі сценарії тієї чи іншої нештатної ситуації на захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС.