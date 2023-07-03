Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Зросла кількість загиблих і поранених унаслідок ранкової атаки “шахедами” по Сумах. За останніми даними тамтешньої ОВА, загинули дві особи і майже два десятки поранених. Серед травмованих є дитина.

– На Запоріжжі росіяни знищили ще одну школу. Цього разу – у Комишувасі. Пізно уночі вони вгатили трьома ракетами по селищу і одна з них поцілила у тамтешній навчальний заклад. Незадовго до війни його капітально відремонтували та обладнали, а нині – частина будівлі навряд чи придатна до відновлення.

– Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську атомну електростанцію. Разом із енергетиками проаналізували можливі сценарії тієї чи іншої нештатної ситуації на захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.