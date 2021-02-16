Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Обеды для медиков. Как бизнес помогает в борьбе с Covid-19

Борьба с Covid-19 продолжается, и медики остаются на передовой спасения человеческих жизней. Поэтому поддержка им необходима так же, как и в начале пандемии. Отечественные компании не остаются в стороне. К примеру сеть ресторанов Мафия продолжает готовить обеды для 6 больниц в Киеве, Харькове и Днепре.

Здесь говорят — счастливы проявлять такую ​​благодарность и попечительство, ведь врачи в постоянном стрессе и о приготовлении пищи часто даже думать некогда.

С начала благотворительного проекта медикам передали более 60 тыс. обедов. Останавливаться не собираются, говорят сотрудники сети Мафия. И призывают других помогать врачам, так как пандемия не прошла.

Covid-19 в Украине

В Украине коронавирусом по состоянию на 16 февраля заболели 1 276 618 человек. За последние сутки было обнаружено 3 143 новых случая заражения. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Проведенено тестирований за сутки — 39 401 (в том числе методом ПЦР — 18 948, методом ИФА — 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9 114).

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новый штамм в Британии и списки на вакцинацию в Украине: коронавирус 16 февраля
Новый штамм в Британии и списки на вакцинацию в Украине: коронавирус 16 февраля
Задержка вакцинации от Covid-19 в Украине: Степанов назвал причину и новые сроки
Задержка вакцинации от Covid-19 в Украине: Степанов назвал причину и новые сроки
Есть ли в Украине новые штаммы Covid-19 и почему мы не исследуем мутации
Есть ли в Украине новые штаммы Covid-19 и почему мы не исследуем мутации
Pfizer подала документы на регистрацию своей Covid-вакцины в Украине
Pfizer подала документы на регистрацию своей Covid-вакцины в Украине
Не создавать дискриминацию: в ЕС обсуждают паспорта о Covid-прививке
Не создавать дискриминацию: в ЕС обсуждают паспорта о Covid-прививке
Германия начинает бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19
Германия начинает бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19
Бизнес во время кризиса: сколько стоит открыть собственное дело
Бизнес во время кризиса: сколько стоит открыть собственное дело
Коронавирус не передается младенцам с молоком матери — исследование
Коронавирус не передается младенцам с молоком матери — исследование
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка