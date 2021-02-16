Обеды для медиков. Как бизнес помогает в борьбе с Covid-19

Борьба с Covid-19 продолжается, и медики остаются на передовой спасения человеческих жизней. Поэтому поддержка им необходима так же, как и в начале пандемии. Отечественные компании не остаются в стороне. К примеру сеть ресторанов Мафия продолжает готовить обеды для 6 больниц в Киеве, Харькове и Днепре.

Здесь говорят — счастливы проявлять такую ​​благодарность и попечительство, ведь врачи в постоянном стрессе и о приготовлении пищи часто даже думать некогда.

С начала благотворительного проекта медикам передали более 60 тыс. обедов. Останавливаться не собираются, говорят сотрудники сети Мафия. И призывают других помогать врачам, так как пандемия не прошла.

Covid-19 в Украине

В Украине коронавирусом по состоянию на 16 февраля заболели 1 276 618 человек. За последние сутки было обнаружено 3 143 новых случая заражения. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Проведенено тестирований за сутки — 39 401 (в том числе методом ПЦР — 18 948, методом ИФА — 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9 114).

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