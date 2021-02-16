Обіди для медиків. Як бізнес допомагає у боротьбі з Covid-19

Боротьба з Covid-19 триває, і медики лишаються на передовій спасіння людських життів. Тому підтримка їм необхідна так само, як і на початку пандемії. Вітчизняні компанії не лишаються осторонь. Приміром мережа ресторанів Мафія продовжує готувати обіди для 6 лікарень у Києві, Харкові та Дніпрі.

Тут кажуть – щасливі проявляти таку вдячність та піклування, адже лікарі у постійному стресі і про готування їжі часто навіть думати ніколи.

З початку благодійного проекту медикам передали більше 60 тис. обідів. Зупинятись не збираються, кажуть співробітники мережі Мафія. І закликають інших допомагати лікарям, бо ж пандемія не минула.

Covid-19 в Україні

В Україні на коронавірус станом на 16 лютого захворіли 1 276 618 осіб. За останню добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.