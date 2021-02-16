Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Обіди для медиків. Як бізнес допомагає у боротьбі з Covid-19

Боротьба з Covid-19 триває, і медики лишаються на передовій спасіння людських життів. Тому підтримка їм необхідна так само, як і на початку пандемії. Вітчизняні компанії не лишаються осторонь. Приміром мережа ресторанів Мафія продовжує готувати обіди для 6 лікарень у Києві, Харкові та Дніпрі.

Тут кажуть – щасливі проявляти таку вдячність та піклування, адже лікарі у постійному стресі і про готування їжі часто навіть думати ніколи.

З початку благодійного проекту медикам передали більше 60 тис. обідів. Зупинятись не збираються, кажуть співробітники мережі Мафія. І закликають інших допомагати лікарям, бо ж пандемія не минула.

Covid-19 в Україні

В Україні на коронавірус станом на 16 лютого захворіли 1 276 618 осіб. За останню добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Теги: , ,

По темі

Новий штам у Британії та списки на вакцинацію в Україні: коронавірус 16 лютого
Новий штам у Британії та списки на вакцинацію в Україні: коронавірус 16 лютого
Затримка вакцинації від Covid-19 в Україні: Степанов назвав причину та нові терміни
Затримка вакцинації від Covid-19 в Україні: Степанов назвав причину та нові терміни
Чи є в Україні нові штами Covid-19 і чому ми не досліджуємо мутації
Чи є в Україні нові штами Covid-19 і чому ми не досліджуємо мутації
Pfizer подала документи на реєстрацію своєї Covid-вакцини в Україні
Pfizer подала документи на реєстрацію своєї Covid-вакцини в Україні
Не створювати дискримінацію: у ЄС обговорюють паспорти про Covid-щеплення
Не створювати дискримінацію: у ЄС обговорюють паспорти про Covid-щеплення
Німеччина починає безкоштовне експрес-тестування на Covid-19
Німеччина починає безкоштовне експрес-тестування на Covid-19
Бізнес під час кризи: скільки коштує відкрити власну справу
Бізнес під час кризи: скільки коштує відкрити власну справу
Коронавірус не передається немовлятам з молоком матері – дослідження
Коронавірус не передається немовлятам з молоком матері – дослідження
Вгору Вгору