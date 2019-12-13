Обрядовый хлеб и традиции. Как отмечают праздник Андрея в Буше на Виннитчине

Самый мистический праздник года, который открывает тайны будущего чествуют украинцы. С приходом православия 13 декабря это традиционно праздник Андрея, но еще в языческих верований оно было мистическим вечером Калиты.

Именно с нее начинались вечерницы – этот обряд был символом единения рода. Древние традиции начали возрождать в Буше Винницкой области. Из-за чрезвычайно сильной энергетику село называют подольским местом силы.

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Обрядовый хлеб Калита – тысячелетний символ праздника Андрея. Имя святого пришлось на это действо лишь с приходом христианства. На самом деле древние украинцы называли начало зимней обрядности мистическим днем ​​Калиты.

В чествовании Калиты – на самом деле нет ничего случайного. Откусывая обрядовый хлеб ребята демонстрировали свою ловкость, а магия праздника открывала девушкам будущее.

Большинство посетителей праздника впервые для себя открывают секреты гадания на воске или на сапогах. Однако, несмотря на мистичность праздника – украинцы всегда считали этот день праздником единения семьи и молодежи. Потому что на протяжении всего дня девочки вместе со старшими женщинами пекли хлеб, а ребята готовили дом к празднику. Затем все завершали богатым пиршеством.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как гадать на день Андрея и что нужно знать о празднике.

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