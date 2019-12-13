Обрядовий хліб і традиції. Як відзначають свято Андрія у Буші на Вінниччині

Наймістичніше свято року, яке відкриває таємниці майбутнього вшановують українці. Із приходом православ’я 13 грудня це традиційно свято Андрія, але ще за язичних вірувань воно було містичним вечором Калити.

Саме з неї починались вечорниці – цей обряд був символом єднання роду. Давні традиції почали відроджувати у Буші на Вінниччині. Через надзвичайно сильну енергетику село називають подільським місцем сили.

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Обрядовий хліб Калита – тисячолітній символ свята Андрія. Ім’я святого припало на це дійство лише з приходом християнства. Насправді давні українці називали початок зимової обрядовості містичним днем Калити.

На вшануванні Калити – насправді немає нічого випадкового. Відкушуючи обрядовий хліб хлопці демонстрували свою спритність, а магія свята відкривала дівчатам майбутнє.

Більшість відвідувачів свята вперше для себе відкривають секрети ворожіння на воску або на чоботях. Однак, незважаючи на містичність свята – українці завжди вважали цей день святом єднання родини та молоді. Бо впродовж усього дня дівчатка разом із старшими жінками пекли хліб, а хлопці готували хату до свята. Потім все завершували багатими гостинами.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як ворожити на день Андрія та що потрібно знати про свято.

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