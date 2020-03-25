Обстрелы слышно постоянно: на передовой враг непрерывно атакует позиции ВСУ

Утро 25 марта на передовой началось с обстрела. Противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Авдеевки. Как стреляют — слышно было за десятки километров.

Но этот обстрел, к счастью, не принес нашим военным ни потерь, ни ранений. Повезло накануне и защитникам Новотошковского. Здесь к ним прилетело одиннадцать 82-миллиметровых мин.

И если раньше враг стрелял преимущественно ночью, то теперь не стесняется нарушать режим тишины и днем. Наши же военные отвечают противнику огнем редко, когда крайне допечет. Подробнее о ситуации на фронте смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг на передовой снова применил тактику выжженной земли.

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