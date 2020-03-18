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Факты / Видео / Украина

Враг на передовой снова применил тактику выжженной земли — выгорело поле

Террористы обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки с противотанкового гранатомета. Потерь среди украинцев военных нет.

В общем, за прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В воздухе незримо присутствует едкий смог. На днях враг применил тактику выжженной земли. Выгорел огромный кусок поля. Бойцы предполагают, что чужаки или маскировали дымом свое передвижение, или надеялись, что огонь перекинется на их укрепление.

Репортаж Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как враг на передовой выманивает бойцов ВСУ из окопов и стреляет по собственным позициям.

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