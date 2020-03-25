Обстріли чути постійно: на передовій ворог безупинно атакує позиції ЗСУ

Ранок 25 березня на передовій розпочався із обстрілу. Противник відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів по оборонцях Авдіївки. Як гатять – чутно було за десятки кілометрів.

Та цей обстріл, на щастя, не завдав нашим військовим ані втрат, ані поранень. Пощастило напередодні і оборонцям Новотошківського. Тут до них прилетіло одинадцять 82-міліметрових мін.

І якщо раніше ворог стріляв переважно вночі, то тепер не соромиться порушувати режим тиші й вдень. Наші ж вояки відповідають противнику вогнем рідко, коли вже вкрай допече. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог на передовій вкотре застосував тактику випаленої землі.

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